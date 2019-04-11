При сжигании сухостоя погибло уже 16 человек, - ГСЧС

11 апреля, 2019, 10:26

В Украине в этом году уже 16 человек погибли при сжигании сухой травы и камыша

Об этом сообщил на заседании правительства глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, передает "Радио Свобода" .

"По данным мониторинга оперативной обстановки, во всех регионах государства отмечается значительное обострение ситуации с пожарами в природных экосистемах, которая только ухудшается и ежедневно уже фиксируется до 600 пожаров. За три месяца количество пожаров превысила 13 тыс., что в 11 раз больше по сравнению с прошлым годом, а их площадь выросла почти в 21 раз и составляет 14 тыс. гектаров ", - добавил Чечеткин.

По словам главы ГСЧС, всего пожаров зафиксировано в Киевской (2,2 тыс.), Днепропетровской (1,1 тыс.), Ивано-Франковской (1,1 тыс.), Одесской (900 пожаров) областях.

В ГСЧС рекомендуют усилить охрану Чернобыльской зоны и полигонов и воздержаться от сжигания сухостоя.