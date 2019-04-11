Президент Всемирного конгресса украинцев обратился к украинским избирателям

11 апреля, 2019, 20:17

Президент ВКУ Павел Грод призвал украинских избирателей голосовать за кандидата, который наилучшим образом будет представлять Украину на международной арене

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса украинцев в Facebook.

Павла Грода часто спрашивают: почему результаты голосования настолько разные среди украинских граждан, проживающих за рубежом, и украинцев, живущих в Украине, говорится в сообщении.

"Большинство украинцев, голосовавших за рубежом, понимают, что обязанности президента Украины в первую очередь сосредоточены в сферах обороны, безопасности и внешней политики. Они понимают, что украинцы недовольны скоростью внедрения реформ в Украине, за которые отвечает парламент и правительство Украины, и в октябре будет возможность проголосовать за соответствующие изменения во время парламентских выборов", - отмечает президент ВКУ.