Президент Всемирного конгресса украинцев обратился к украинским избирателям
Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса украинцев в Facebook.
Павла Грода часто спрашивают: почему результаты голосования настолько разные среди украинских граждан, проживающих за рубежом, и украинцев, живущих в Украине, говорится в сообщении.
"Большинство украинцев, голосовавших за рубежом, понимают, что обязанности президента Украины в первую очередь сосредоточены в сферах обороны, безопасности и внешней политики. Они понимают, что украинцы недовольны скоростью внедрения реформ в Украине, за которые отвечает парламент и правительство Украины, и в октябре будет возможность проголосовать за соответствующие изменения во время парламентских выборов", - отмечает президент ВКУ.
По словам Грода, зарубежные украинцы понимают, насколько важно, чтобы президент Украины имел твердую позицию, что Россия является агрессором и что Украина движется в Европу, а также - это сейчас очень важно - чтобы международное сообщество и в дальнейшем было объединенным по поддержке Украины.
По мнению президента ВКУ, в течение прошлых пяти лет все вместе упорно работали над консолидацией международной поддержки Украины и сохранением санкций против России. Все, что было достигнуто, может исчезнуть очень быстро.
"Дорогие украинцы, ваш голос является вашей собственностью, и не принадлежит никому, кроме вас. Вы выйдете на выборы в этом году дважды - 21 апреля, чтобы избрать президента, который наилучшим образом будет отвечать за оборону, безопасность и внешнюю политику страны, а затем 27 октября , чтобы выбрать лучшую политическую партию и депутатов для формирования правительства и определения экономического и других направлений внутренней политики ", - подчеркнул Павел Грод.
Это ваше право и ответственность принимать участие в выборах. Сделайте выбор, который вы считаете правильным, отметил он.
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