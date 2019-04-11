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Президент Судана ушел в отставку, - Reuters

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста в ходе военного переворота в Судане

Об этом сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что Аль-Башир арестован. Он находится под домашним арестом. Под арест также взяты экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. Также арестована охрана президента и бывший вице-президент страны Али Осман Таха.

Напомним, сегодня в Судане произошел военный переворот. Командование армии страны решило отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение. В частности отмечается, что сейчас закрыт столичный аэропорт.

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