11 апреля, 2019, 14:13

Об этом он заявил на 12-м Киевском форуме, передает Эспрессо.TV

"Сегодня в Украине есть действительно уникальную избирательную кампанию. Я об этом хочу поговорить очень откровенно. Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Только с экранов телевизоров или смартфонов. Это напоминает фильм" Эквилибриум "", - сказал президент.

Кроме того, президент посоветовал посмотреть фильм по случаю.

"Там, в воображаемом месте, жители могут видеть своего лидера только на больших экранах и все эмоции, порывы к действию, свободы подавляются. Развязка очень неожиданная. Никакого" лидера "на самом деле не существует. Существует только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами. Легко быть президентом телесериала - в виртуальном мире. Однако очень сложно быть лидером одной из крупнейших европейских стран в мире реальном ", - рассказал Порошенко.

По словам президента, его оппонент, Владимир Зеленский , превращает президентские выборы в шоу.

"Шоу, в которое сегодня мой оппонент пытается превратить президентские выборы, многим может нравиться. Импонировать новизной, нетрадиционностью, остроумием. Но после 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность", - отметил Порошенко.

Он сказал, что не снимает ответственности с действующей власти и себя за просчеты.

Напомним, что "Эквилибриум" - это американский фантастический антиутопического боевик 2002 режиссера Курта Виммера. Главный герой фильма - Джон Престон, высокопоставленный сотрудник органов безопасности. В мире фильма все эмоции запрещены, и граждане вынуждены принимать ежедневные инъекции прозиуму, то есть препарата, который подавляет эмоции.