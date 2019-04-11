//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Смотрите "Эквилибриум" Порошенко сравнил избирательную кампанию Зеленского с фильмом-антиутопией

Президент Украины Петр Порошенко сравнил избирательную кампанию в Украине с американским фантастическим антиутопическим боевиком "Эквилибриум"

Об этом он заявил на 12-м Киевском форуме, передает Эспрессо.TV

"Сегодня в Украине есть действительно уникальную избирательную кампанию. Я об этом хочу поговорить очень откровенно. Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Только с экранов телевизоров или смартфонов. Это напоминает фильм" Эквилибриум "", - сказал президент.

Кроме того, президент посоветовал посмотреть фильм по случаю.

"Там, в воображаемом месте, жители могут видеть своего лидера только на больших экранах и все эмоции, порывы к действию, свободы подавляются. Развязка очень неожиданная. Никакого" лидера "на самом деле не существует. Существует только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами. Легко быть президентом телесериала - в виртуальном мире. Однако очень сложно быть лидером одной из крупнейших европейских стран в мире реальном ", - рассказал Порошенко.

По словам президента, его оппонент, Владимир Зеленский , превращает президентские выборы в шоу.

"Шоу, в которое сегодня мой оппонент пытается превратить президентские выборы, многим может нравиться. Импонировать новизной, нетрадиционностью, остроумием. Но после 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность", - отметил Порошенко.

Он сказал, что не снимает ответственности с действующей власти и себя за просчеты.

Напомним, что "Эквилибриум" - это американский фантастический антиутопического боевик 2002 режиссера Курта Виммера. Главный герой фильма - Джон Престон, высокопоставленный сотрудник органов безопасности. В мире фильма все эмоции запрещены, и граждане вынуждены принимать ежедневные инъекции прозиуму, то есть препарата, который подавляет эмоции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать