Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда
11 апреля, 2019, 15:45
Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которым назначил судей в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда
Об этом Порошенко сказал в Верховном суде на церемонии принятия присяги судьями, передает Еспресо.TV
"38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в новом суде. У них есть рычаги и инструменты, чтобы быть успешными, - судебной реформой им предоставлена независимость от законодательной и исполнительной ветвей власти, и от Президента также", - рассказал Порошенко.
Президент отметил, что к конкурсным процедурам привлекли высококвалифицированных международных экспертов - бывших судей и прокуроров из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии.
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