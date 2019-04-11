Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда

11 апреля, 2019, 15:45

Об этом Порошенко сказал в Верховном суде на церемонии принятия присяги судьями, передает Еспресо.TV

"38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в новом суде. У них есть рычаги и инструменты, чтобы быть успешными, - судебной реформой им предоставлена независимость от законодательной и исполнительной ветвей власти, и от Президента также", - рассказал Порошенко.

Президент отметил, что к конкурсным процедурам привлекли высококвалифицированных международных экспертов - бывших судей и прокуроров из Великобритании, Канады, Дании, Литвы, Македонии.