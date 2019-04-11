Польский сенатор призвал "очистить" страну от "недостойных"

11 апреля, 2019, 18:10

Критики правящей польской партии "Право и справедливость" выразили возмущение по поводу слов одного из ее сенаторов, который сказал, что Польшу следует "очистить" от тех, кто "недостоин принадлежности к нашей национальной общности"

Об этом сообщает AP.

Гжегож Берецкий говорит, что его комментарии неправильно трактовали, и отказывается извиняться.

Глава МВД Польши Йоахим Брудзинского заявил, что комментарий был "глупым и безответственным", и добавил: "Я надеюсь, что будут размышления и прощения".

Берецкий сказал, что его слова вырвали из контекста и что он не извинится. Спикер сената Станислав Карчевский сказал, что согласен, что слова были вырваны из контекста.

Лех Валенса, антикоммунистический лидер и бывший президент, назвал слова Берецкого "скандальными" и сказал, что руководители парламента и другие государственные учреждения, ответственные за защиту гражданских прав, "должны принять соответствующие дисциплинарные и юридические меры".

Берецкий сделал свой комментарий в среду во время церемонии в своем избирательном округе Бяла-Подляска, в восточной Польше, в связи с 9-й годовщиной смоленской авиакатастрофы, в которой погиб польский президент и 95 других лиц.

"Мы не остановимся, пока полностью не очистим Польшу от людей, которые недостойны принадлежности к нашему национальному сообществу", - сказал Берецкий.

Берецкий сказал, что на изгнание заслуживают те, кто проявил неуважение к памяти жертв авиакатастрофы.

Эти слова вызвали критику и дебаты в социальных сетях, некоторые сравнивали их с риторикой, которую использовали нацистские немецкие лидеры в 1930-х годах.