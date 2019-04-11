Польский сенатор призвал "очистить" страну от "недостойных"
Об этом сообщает AP.
Гжегож Берецкий говорит, что его комментарии неправильно трактовали, и отказывается извиняться.
Глава МВД Польши Йоахим Брудзинского заявил, что комментарий был "глупым и безответственным", и добавил: "Я надеюсь, что будут размышления и прощения".
Берецкий сказал, что его слова вырвали из контекста и что он не извинится. Спикер сената Станислав Карчевский сказал, что согласен, что слова были вырваны из контекста.
Лех Валенса, антикоммунистический лидер и бывший президент, назвал слова Берецкого "скандальными" и сказал, что руководители парламента и другие государственные учреждения, ответственные за защиту гражданских прав, "должны принять соответствующие дисциплинарные и юридические меры".
Берецкий сделал свой комментарий в среду во время церемонии в своем избирательном округе Бяла-Подляска, в восточной Польше, в связи с 9-й годовщиной смоленской авиакатастрофы, в которой погиб польский президент и 95 других лиц.
"Мы не остановимся, пока полностью не очистим Польшу от людей, которые недостойны принадлежности к нашему национальному сообществу", - сказал Берецкий.
Берецкий сказал, что на изгнание заслуживают те, кто проявил неуважение к памяти жертв авиакатастрофы.
Эти слова вызвали критику и дебаты в социальных сетях, некоторые сравнивали их с риторикой, которую использовали нацистские немецкие лидеры в 1930-х годах.
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