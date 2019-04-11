Подготовку по стандартам НАТО прошли почти 20 тыс. военных ВСУ, - Полторак

11 апреля, 2019, 17:03

Благодаря партнерам по НАТО почти 20 тысяч военнослужащих ВСУ прошли военную подготовку по стандартам Альянса

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Благодаря нашим партнерам по НАТО у нас на постоянной основе находятся специалисты из США, Великобритании, которые помогают нам готовить высококвалифицированных военных. Такую военную подготовку по стандартам Альянса прошли почти 20 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - отметил Полторак.

Министр сообщил, что сегодня мы с Литовской Республикой подписали Меморандум о постоянном нахождении специалистов Литвы в Украине для того, чтобы проводить совместные тренировки и обучения. И отметил, что количество учений, которые Вооруженные Силы Украины проводят совместно с партнерами Альянса, увеличилось в десятки раз.

"Большим достижением нашего сотрудничества является наша общая Литовско-польско-украинская бригада имени Великого гетмана Константина Острожского, где мы проверяем наш курс, сверяем нашу совместимость, проверяем наши возможности, проверяем в том числе, по какому курсу мы идем", - подчеркнул Полторак.

Глава Минобороны отметил, что во время совместных военных учений проводится тренировка личного состава по единым задачам как для бойцов украинских подразделений, так и военных Альянса.

"Мы двигаемся вперед в вопросах, связанных с совместимостью, у нас сегодня есть возможность проводить совместные учения в наших учебных центрах с нашими партнерами из США, Литвы, Великобритании. В одинаковых обстоятельствах с едиными задачами по единому замыслу, и это очень эффективно", - заявил министр.

По словам Степана Полторак, оружие, которое у нас есть и которое мы разрабатываем или закупаем, абсолютно интегрировано в стандарты Альянса.