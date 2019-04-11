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Парубий заявил, что не даст отпуска депутатам, когда они будут голосовать языковой закон

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что в неделю завершения рассмотрения поправок и голосования за "языковой закон" не будет подписывать отпуска народным депутатам

Об этом он сказал перед закрытием вечернего пленарного заседания, передает РБК-Украина.

Глава парламента отметил, что Рада проголосует "языковой закон" на следующей пленарной неделе, которая стартует 23 апреля, то есть после второго тура выборов президента.

"И очевидно на следующей неделе (пленарной, - ред.) мы перейдем к принятию закона. Я хочу, коллеги, сообщить всем, что должна быть полная мобилизация всех фракций украинского парламента. Я прошу всех отменить любые командировки и поездки. Я, как председатель ВРУ, не буду подписывать никаких командировок в течение следующей недели, когда мы будем принимать закон о функционировании государственного языка. Каждый должен быть в сессионном зале ... Нам важна полная мобилизация, как на Майдане", - подчеркнул Парубий.

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  • Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
  • Всего внесли более 2 тысяч поправок к этому законопроекту.
  • 11 апреля нардепы рассмотрели в Верховной Раде почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона".
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