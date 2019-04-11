Парламенту рекомендуют повысить штрафы для водителей в 10 раз
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Законопроект №10131, поданный нардепами Антоном Геращенко, Ириной Сусловой, Ириной Герщенко, Марией Ионовой и другими, касается нарушения правил пользования ремнями безопасности и шлемами.
Соответствующий проект закона члены комитета рассмотрели на заседании 10 апреля.
Документ предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривны до 510 гривен.
Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.
Во время заседания нардепы подчеркнули, что использование ремней безопасности является самым действенным средством защиты водителей и пассажиров при ДТП.
Застегнутые ремни уменьшают риск контакта тела с деталями автомобиля при столкновении, удерживают человека от выбрасывания из автомобиля и опасных перемещений внутри автомобиля (например, в случае переворачивания), уменьшают вероятность нанесении травм другим пассажирам (например, непристегнутый пассажир на заднем сиденье в случае лобового столкновения летит вперед и наносит тяжелые травмы тем, кто сидит впереди, даже если они пристегнуты) и гарантируют оптимальное срабатывание подушек безопасности.
"По данным ВОЗ, эффективность ремней безопасности для спасения жизней составляет около 50% ДТП, результатом которых в случае неиспользования ремней стала бы смерть водителя и пассажиров. Уровень пользования ремнями безопасности в Украине является самым низким среди всех стран Европы. Только 23% водителей пользуются ремнями безопасности, согласно данным исследования кампании "За безопасные дороги", проведенного в 2018 году ", - указано в сообщении.
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