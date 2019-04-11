Открытое письмо членов Инициативной группы "Первого декабря" по случаю президентских выборов 2019 года

11 апреля, 2019, 07:59

Дорогие соотечественники! Первый тур президентских выборов состоялся

Вместо предсказанных ужасающих фальсификаций голосование состоялось чуть не идеально. За это большое спасибо всем причастным - ЦИК, Президенту, наблюдателям, правоохранители, избирателям. Отдельная благодарность - организаторам Национального экзитпола, в очередной раз подтвердили свою беспристрастность. И пусть стыдно будет тем политикам, которые сразу же обвинили социологов в "нарисованности" их данных.

Результаты первого тура стали неожиданностью для многих - предполагаем, что и для штаба победителя также. Сегодня от журналистов можно услышать предостережение: "Надо уважать выбор народа". Что ж, мы уважаем выбор части граждан (<12% населения Украины), а потому признаем результаты голосования. Однако это не означает, что мы должны их автоматически одобрять. Потому что выбор народа может быть ошибочным. Виктора Януковича также "выбрал украинский народ", и за эту ошибку расплатились со временем Небесная Сотня и тысячи украинцев на войне. Пусть не качнется маятник в другую сторону снова!

Мы не знаем, как будет выглядеть Украина через полгода и оправдаются ли наши нынешние опасения или выводы. Ситуация меняется быстро. Однако мы формулируем ее, исходя из нынешних обстоятельств и нашего представления о будущем. И в этом возможном будущем мы видим опасность для страны - опасность, которая не только не исчезла, а даже усилилась.

Наибольшая угроза - агрессивная Россия

Главное оружие, которым путинский режим воюет со своими соперниками, - это даже не "Грады", а сеяние смятения и хаоса. Точнее - усиление того смятения, которое уже существует в народе. Это оружие убивает не тела, а души. Поэтому психологическое состояние народа и его иллюзии становятся главным объектом российских атак. Еще несколько месяцев назад Украина казалась островком стабильности в бушующем море популизма. Сегодня мы уже сами тонем в нем.

Коалиция олигархов против Петра Порошенко есть вроде внутренне украинской "разборкой", однако цель заговорщиков - отомстить Порошенко и обратить Украину с европейского пути - подозрительно совпадает с целью Путина. Когда украинцы дерутся, это очень опасная игра, ставкой в которой является государственность Украины, - просто загляните в учебник истории.

Избрание Президентом политически не знакомого никому Владимира Зеленского, который до сих пор не показал никакого понимания политических, экономических, культурных проблем Украины - при нынешнем составе парламента может создать вакуум (или паралич) власти, которым с большой вероятностью может воспользоваться Путин, как воспользовался уже в 2014 году . Россия не смирилась с потерей Украины и воспользуется малейшей возможностью вернуть над ней свой контроль. Поэтому ристалища наших олигархов и политиков напоминают истошные танцы глухарей на току, которые в упор не слышат приближения охотника.

Социальное положение

Группа "Первого декабря" не раз предупреждала Президента Порошенко о том, что бесславие социальным недовольством людей может обернуться против него. К сожалению, так оно и произошло. Однако это недовольство оправдано лишь частично, поскольку предвыборная кампания выявила существенное популистское упрощения причин наших общественных проблем.

Государство и его экономика - это сложный механизм, успешное функционирование которого зависит от многих факторов. Понять это довольно сложно. Оппоненты Президента воспользовались этим и канализировали социальное недовольство в одном направлении: "Виновен Порошенко". А это понять значительно легче. Отсюда и пошли упрощенные ярлыки, которые объясняют все и сразу, а потому создают мимолетный психологический комфорт от легкости воображаемого понимания.

Кремлевской пропаганде оставалось лишь слегка усилить этот эффект - и враг № 1 Путина обратился к неприятелю № 1 многих украинцев. Желаемый результат достигнут руками самих украинцев, а в отношении российских ботов, то, конечно же, "ихтамнет".

Так, в коррумпированном государстве "богатые богатеют, а бедные беднеют". Коррупция является бедствием, которое питается социальной несправедливостью, человеческой аморальностью и цветет на лазейках в законе. Нам трудно точно оценить влияние деятельности Петра Порошенко на борьбу с коррупцией, но эффективность этой борьбы не удовлетворяет украинское общество. Впрочем, ответственность за это несут также парламент, руководство областных, районных и городских уровней и каждый, кто злоупотребляет своим служебным положением. Коррупция "берет по делу" всех, кто с ней мириться. Этим мы не "выгораживаем" Президента, а лишь утверждаем, что оправдывать самих себя, перекладывая ответственность на него одного, - нечестно.

Обязанность народа также честно признать, щó он считает обнищанием. Одно дело - одинокие пенсионеры, которым действительно туго. Другое дело - невозможность жить так, как живут немцы. Недаром уже гуляет горькая шутка, что от того "обнищание" на городских улицах сплошные пробки частных автомобилей. Неоправданные ожидания народа - это его беда. Если же на основе этих ожиданий он берется определять судьбу страны, то это становится его виной. И вину эту ни на кого нельзя сбросить. Это тот случай, когда vox populi становится vox ruinae (глас народа становится голосом руины).

Национальное единство

Революция Достоинства выковала на Майдане единство представителей разных этносов, языков, религий и христианских конфессий. Впервые появились очертания единой политической нации. Об эту стену разбивались все атаки России - и именно украинское единство страна-агрессор поставила себе целью уничтожить изнутри.

Мы радовались бы, если бы с Востока Украины шли мощные импульсы государства. Ибо край переживает сегодня большие испытания, в пламени которых могут родиться новые концепции и новый динамизм. Однако, похоже, что с нынешней избирательной кампанией мы, наоборот, возвращаемся в недавнее прошлое, которое, казалось, ушло навсегда. Сегодня многие украинцы готовы выбрать президентом своей страны человека, в шоу-программах которой высмеивается все украинское, который поручил формирование своей кампании бывшим регионалам и "сыновьям пророссийских родителей", который позволяет себе говорить об Украине с противными непристойностями.

Мы этого не можем ни понять, ни принять. Перед нами разворачивается малороссийский Антимайдан, играющий на совковых стереотипах и способен раз расколоть украинское общество. Не видать в этом угрозы - значит ослепнуть.

И не является ли апофеозом этой нашей исторической слепоты неспособность политических лидеров подняться над своими личными амбициями и узкопартийными расчетами - даже во времена смертельной опасности? Вот стоим перед выбором: сохранить тяжело добытую свободу, идти избранным европейским путем - или возвращаться назад, с перспективой увязнуть в управляемом из Кремля хаосе? Почти все кандидаты в Президенты гордо декларировали первый путь.

Случилось так, что большинство из них сошли с дистанции. Остался один - Порошенко. Так поддержите теперь его - во имя общего дела, во имя будущего Украины! Э, нет ... "если не я, то никто", "какая это Украина, если не я во главе ?!" Так было веками и так будет веками? Никто из тех, кто, условно говоря, проиграл, не призывал свой электорат проголосовать на заключительном этапе за Порошенко, за украинскую перспективу для Украины! Разве что остается надежда, что те, кто голосовал за них, окажутся рассудительными...

Месть за Томос

Если кто-то считает, что Москва смирилась с предоставлением украинскому Православию автокефалии, то он наивный. К блокированию переходов православных общин и сдерживанию международного признания ПЦУ сегодня добавился еще и призыв руководства Православной Церкви, в единстве с Московским патриархатом, к Вселенскому Патриарху "отозвать Томос". Это - то, что лежит на поверхности. Однако задумывались ли аналитики, сколько голосов "против Порошенко" вызваны агитацией духовенства этой Церкви, чтобы отомстить Президенту за активное содействие признанию автокефалии? В их глазах Порошенко несет главную вину за автокефалию, а потому должен за это заплатить.

Опыт Москвы в разрушении автокефальных устремлений украинских православных есть огромный, а монополия Московского патриархата на украинских землях была и остается предпосылкой московского господства. Внимание общества можно быть отвлечено медицинскими анализами и дебатами на стадионе, а в это время кремлевские стратеги, скорее всего, выстроят план ликвидации автокефалии при новом Президенте, как выстраивали недавно план захвата Крыма.

Реноме Украины

Результаты выборов в мире становятся все более неожиданные. Вспомним лишь, как шокировали европейцев первые эпатажные высказывания Дональда Трампа. Однако западные демократии имеют большой запас прочности - как экономической, так и институциональной, - чтобы выдержать электоральные возмущения.

Украина такой прочности не имеет - скорее наоборот. После первого тура реакция западной прессы была для нас тревожной - для примера: "Западным странам, включая Канаду, следует хорошо подумать, стоит ли поддерживать страну, президентом которой является комедиант" (CBC Radio, Canada).

Поддержка мира - это единственное, что сдерживает армию нового Муравьева от жестокой расправы с Украиной. На милость и жалость со стороны "Единородных братьев" не надейтесь. Однако от той поддержки зависит не только безопасность. В нынешнем глобализированном мире благосостояние страны также в значительной степени зависит от того, включено ли оно в цепочки торговли и сотрудничества с другими странами. Стена непонимания между Украиной и миром невольно бросит ее в объятия России, как это уже было не раз, особенно после "кассетного скандала".

Интерес Кремля и пророссийского лобби в Украине здесь очевиден. Но почему не видят этой угрозы те украинцы, которые в целом являются патриотами, однако хотят только "новых лиц"?

Потребность альтернативы

Мы приветствовали бы появление в Украине новой политической элиты, которая отличалась бы модерновым профессионализмом и подняла бы украинскую государственность на новую высоту. Мы давно выглядели появление в украинском политикуме новых лиц, которые были бы носителями новых непостколониальних ценностей.

Всего этого во Владимире Зеленском мы не видим, зато популяризованные им методы "слуги народа Голобородько" вызывают у нас большую тревогу. Штаб Зеленского сумел филигранно создать образ "нового лица" и "альтернативы для Украины", не раскрыв ни его управленческих замыслов, ни команды, с которой собирается ли он воплощать их в жизнь. Случайным это быть не может, тем более что призывы медиа раскрыть скрываемое не подействовали.

В этих условиях мы вынуждены предупредить украинских избирателей, что они должны быть осмотрительными. Не исключено, что перед их воротами появился внешне привлекательный и крутой "троянский конь", внутренности которого станут известны лишь тогда, когда его впустят на центральную площадь страны.

Если окажется, что наша тревога была напрасной, мы принесем свои извинения, хотя вину за эту ошибку тогда должна взять и команда Зеленского, которая заставляла избирателей в первом туре покупать "кота в мешке". А если наши опасения оправдаются, то вина за ошибку ляжет на самих избирателей.

Петр Порошенко

И в завершение - несколько слов о самом Петре Порошенко. Судьба больно ударила его за то, что он мало общался с народом, не всегда слушал его и не всегда объяснял свои действия. Сработал старый закон: если люди не понимают твоих действий, они предполагают самое худшее. Этот человек вынес на своих плечах 5-летнее бремя управления страной в состоянии войны и за это время отчетливо поседел. Он заслужил как в благодарность, так и на критику - но все-таки не на проклятия. Это - стилистика российских ботов, которую должны поостеречься заимствовать украинцы.

Судьба больно его бьет и за то, что в управлении государством он до сих пор не доверял новейшим демократическим концепциям и процедурам. В результате это неизбежно заставляло его сползать в "старую лыжню". Вот почему за время его президентства страна выстояла, но одновременно и неоправданно забуксовала.

Однако второй тур разворачивает нас от прошлого, которое уже было достаточно препарированное во время кампании, к будущему. Мы призываем Петра Алексеевича в течение ближайших дней дать четкие сигналы о том, как он планирует справиться по крайней мере с несколькими важнейшими вызовами:

Олигархическая система в Украине стала выразительным анахронизмом. Нынешняя коалиция олигархов против Президента является убедительным доказательством правильности этого вывода. Страна нуждается в справедливом экономическом порядке, создать который можно только изменив законодательную базу и опираясь на средний класс.

"Ручное управление" как угодно разумного Президента не заменит верховенства права. Украина нужна не имитация правосудия, а правосудие как таковое.

Логика политической целесообразности до сих пор воспринимается украинскими управленцами как единственно эффективное средство управлять страной, однако результат этого плачевен: мы идем от одного кризиса к другому. Руководящей элите страны (как и общества в целом) требуется мировоззренческое и ценностное перезагрузки, на основе которого воцарится справедливость и станут возможными настоящие реформы.

Страна испытывает массовую тревогу. Мы призываем Президента широко опереться на народ, как в свое время сделал Президент США Франклин Делано Рузвельт, и снять с него устаревшие экономические и особенно процедурные путы.

Мы верим, что Петр Порошенко способен это сделать, а потому будем голосовать за него.

Есть неотложные задачи и у самого общества. Предвыборная кампания была в Украине чрезвычайно токсичной, и человеческие души отравлены. Мы искренне желаем политикам и избирателям честно проанализировать потери, которые понесло украинское общество, и перед парламентскими выборами сделать очередной шаг в освоении надлежащей политической культуры.

Мы должны выйти из избирательного процесса осмотрительнее и мудрее.

Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Владимир Панченко, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

10 апреля 2019, Киев