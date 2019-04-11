Насиров проиграл апелляцию против врача, который заявил о лжи экс-главы ГФС о состоянии здоровья
Соответствующее решение объявила коллегия судей Апелляционного суда Киева, передает издание TheБабель .
Роман Насиров просил отменить решение Шевченковского суда от 19 декабря, которым ему было отказано в удовлетворении иска против врача.
Насиров просил признать незаконным его обследование в Институте Стражеско в марте 2017 года. Также Насиров просил признать незаконными показания врача Соколова, который под присягой в суде заявил, что состояние здоровья Насирова позволяет ему участвовать в судебных заседаниях. Насиров убеждал, что Соколов тем самым нарушил врачебную тайну.
Апелляционный суд постановил оставить решение Шевченковского суда без изменений. Также Насиров должен заплатить Соколову 13000 гривен за юридическую помощь.
В то же время Роман Насиров заявил, что будет подавать жалобу в Кассационный суд.
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