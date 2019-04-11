Нафтогаз прислал правительству финплан на 2019 год: ожидает острый дефицит ликвидности

11 апреля, 2019, 15:03

НАК "Нафтогаз Украины" направил на рассмотрение Кабинета министров Украины проект финансового плана на 2019 год

Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

По его словам, документ подготовлен в полном соответствии с законом о государственном бюджете и учитывает сохранение за компанией спецобязательств по поставкам газа населению и тепловикам через газсбыты.

В связи с этим он ожидает увеличения долгов этих контрагентов перед компанией. При этом в финплане не предусмотрена компенсация Нафтогазу убытков от ПСО.

Председатель НАК добавил, что согласно госбюджету план реализации газа составлен по ценам и условиям постановления №867 от 19 октября 2018 года, которое, в частности, определяет формулу расчета цены продажи газа по ПСО.

"Хочу здесь еще раз напомнить, что переход на рыночное ценообразование, которое сейчас позволяет потребителям покупать газ дешевле регулируемой правительством цены, возможно только при полной отмене пока действующего требования продавать газ не непосредственно населению, а через частных посредников - газсбыты", - пояснил он.

Коболев также сообщил, что в 2019 году Нафтогаз рассчитывает погасить кредит Всемирного банка на 395 млн евро, который компания несколько лет использовала для накопления газа в подземных хранилищах, и срок действия его использования уже завершился.

В финплане также заложена необходимость накопления страной около 20 млрд куб. м газа в ПХГ до начала отопительного сезона 2019/20 годов.

Документ предусматривает выплату Нафтогазом дивидендов в госбюджет в размере 90% прибыли за 2018 г. (12,3 млрд грн) и направление 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков для потребителей.

В результате вышеуказанных факторов компания ожидает острый дефицит ликвидности, который намерен компенсировать за счет заимствований на украинском и международном рынках.