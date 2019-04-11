На Супрун подал в суд еще один нардеп РПЛ
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
По словам Супрун, иск с просьбой запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения поступил от народного депутата Радикальной партии Олега Ляшко Алексея Ленского.
"Опять производство открыто по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела. Официальное объяснение оснований просто переписано из предыдущих исков своих коллег несвободных радикалов. Своего рода "copy paste", но, видимо, на этот раз со своего компьютера", - написала она .
Супрун также сообщила, что адвокатский запрос по этому иску к Министерству здравоохранения Украины поступил от той же адвокатской фирмы GoLaw law firm, которая обслуживает уволенных ранее ректоров медицинских университетов, в частности, Екатерину Амосову и Валерия Запорожана.
- Напомним, что 5 февраля Ульяну Супрун отстранили от должности и.о. министра здравоохранения по иску нардепа от "Радикальной партии Ляшко" Игоря Мосийчука. Таким образом решение суда от 5 февраля запрещает Ульяне Супрун исполнять обязанности министра до окончательного решения суда (15 февраля).
- Нардеп-радикал Игорь Мосийчук назвал три причины, почему судится с руководительницей МЗ.
- Отстранение руководительницы МЗ вызвало большой шквал в соцсетях: пользователи создали хэштег ПидтримуюСупрун, а в Киеве появились плакаты в поддержку Супрун.
- В Центре противодействия коррупции заявили, что пояснительную записку к постановлению о присвоении Супрун полномочий министра готовили на компьютере нардепа от Оппоблока Александра Долженкова.
- 13 февраля Ульяна Супрун может возвращаться к исполнению обязанностей министра здравоохранения. Таким образом правительство частично разблокировал работу МЗ Украины.
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