На Супрун подал в суд еще один нардеп РПЛ

11 апреля, 2019, 12:55

В Окружной административный суд города Киева поступил новый иск против исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

По словам Супрун, иск с просьбой запретить Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения поступил от народного депутата Радикальной партии Олега Ляшко Алексея Ленского.

"Опять производство открыто по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела. Официальное объяснение оснований просто переписано из предыдущих исков своих коллег несвободных радикалов. Своего рода "copy paste", но, видимо, на этот раз со своего компьютера", - написала она .

Супрун также сообщила, что адвокатский запрос по этому иску к Министерству здравоохранения Украины поступил от той же адвокатской фирмы GoLaw law firm, которая обслуживает уволенных ранее ректоров медицинских университетов, в частности, Екатерину Амосову и Валерия Запорожана.