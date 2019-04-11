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На Ривненщине БТР выехал на встречную полосу и врезался в легковушку

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого бронетранспортер выехал на встречную полосу и совершил наезд на гражданский автомобиль, произошло 11 апреля вечером в городе Здолбунов Ривненской области

Об этом сообщает УНИАН.

Как рассказал начальник пресс-центра управления оперативного командования "Запад" Анатолий Прошин, у военной техники, двигавшейся в колонне в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, отказали тормоза.

Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который ехал впереди и наезда на женщину с ребенком и коляской, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с гражданским автомобилем.

Пострадавших в ДТП нет. По словам Прошина, военная колонна возвращалась в место дислокации из города Острог, где проводилось военно-патриотическое мероприятие для молодежи. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

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