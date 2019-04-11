На пресс-конференции прокуроры Кулика откровенно искажали факты, - эксперт

11 апреля, 2019, 17:28

На пресс-конференции в информагентстве УНИАН следственная группа заместителя главы департамента Генеральной прокуратуры Константина Кулика откровенно исказила факты и пыталась обосновать подозрения окружению Петра Порошенко

Об этом в Facebook сообщил журналист Кирилл Сазонов, пишет gazeta.ua.

"Сегодняшняя пресс-конференция Константина Кулика произвела удручающее впечатление. Кулик вместе с подчиненными вышел на обед и оказался в пресс-центре УНИАН, который принадлежит одному олигарху, с которым Кулик, конечно же, не встречался 3 недели назад в Израиле. Кулик пришел, чтобы зачитать жалобу, обвинив одного из заместителей Генпрокурора в том, что ему мешают работать. На конкретные вопросы отвечать отказался. Несколько раз ушел от вопроса - а как же так случилось, что выписанные им за несколько дней до первого тура выборов подозрения Ложкину, Гонтаревой, Филатову оказались у журналистов одного из телеканалов. Посоветовал обратиться за разъяснениями в пресс-службу Генпрокуратуры. Но самое интересное: прямо на пресс-конференции начала рушиться доказательная база, собранная подчиненными Кулика против людей, которые по стечению обстоятельств являются личными врагами олигарха, с которым Кулик, конечно же, не встречался в Израиле... ", - отмечает Сазонов.

Эксперт подчеркивает, что сам Кулик, подписавший подозрения, во время пресс-конференции не смог привести факты, подтверждающие обвинения.

"На вопрос - чем подтверждаются подозрения Гонтаревой и ее бывшим коллегам, Кулик передал слово своему подчиненному - прокурору Лупу. И тот заявил, что подозрения против Гонтаревой подтверждаются какими-то судебными решениями, согласно которым сделки между "Аграрным фондом" и "Брокбизнесбанком" являются фиктивными и признаны недействительными. Об судебные решения, где утверждается совершенно обратное, ему ничего не известно. Привожу информацию из открытых источников. В 2014 г. вопрос законности или незаконности соглашений рассматривался в хозяйственных судах ("Аграрный фонд" оспаривал право на ОВГЗ, которые были предметом сделки, в Нацбанке). Дело прошло 3 инстанции. В декабре 2014-го Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение, признав, что в соглашениях, которые компания Гонтаревой заключала как брокер между "Аграрным фондом" и "Брокбизнесбанком", отсутствуют противоправные действия и любой состав преступления. Сам Лупу с 2014-го занимается досудебным расследованием по теме "Аграрного фонда". О его осведомленности (а соответственно, об осведомленности всей следственной группы) о наличии решения ВХСУ, в котором действия брокера признаны законными - сомнений быть не может. Об этом свидетельствует постановление Печерского суда от 29 октября 2014 года, где Лупу (судя по тексту вынесенного решения) присутствовал. Почему тогда прокурор из группы Кулика заявляет, что ни о каком решении хозяйственного суда ему не известно?" - пишет Сазонов.

По мнению эксперта, заявления участников "следственной группы" на пресс-конференции свидетельствуют, что подозрения против Гонтаревой и ее бывших партнеров сфабрикованы и строятся на совершенно недостоверных фактах.

"Очевидно, что олигарху, с которым Кулик не встречается в Израиле, не терпится свести счеты за национализацию Приватбанка. И "куликовская группа" в ГПУ эту задачу старательно выполняет", - отметил политолог.

Как заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, Кулик выносил подозрения необоснованно и с нарушением законодательства. "Хочу подчеркнуть, что проверкой установлено, что изменения в ЕРДР вносил прокурор Кулик около пяти утра 28 марта текущего года. Внесение изменений и так называемых подозрений, заготовленных неизвестными лицами, свидетельствует о наличии факта нарушения, а именно статей 276-278 УПК Украины . более того, документы (доказательства), на которых должны базироваться сообщение о подозрении, экземпляры и копии этих сообщений вообще отсутствуют в материалах уголовного производства ", - отмечает Лысенко.