На оккупированный Донбасс въехало 14 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста, - ГПСУ

11 апреля, 2019, 09:45

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что для жителей оккупированного Донбасса направлено гуманитарную помощь весом 231,4 тонны, а именно: продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения.

Отметим, что в марте боевики не пустили на оккупированный Донбасс грузовики с гуманитарной помощью от Красного Креста.