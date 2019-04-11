На оккупированный Донбасс въехало 14 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста, - ГПСУ
11 апреля, 2019, 09:45
Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 14 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что для жителей оккупированного Донбасса направлено гуманитарную помощь весом 231,4 тонны, а именно: продуктовые наборы, сельскохозяйственные материалы, строительные материалы, лекарственные средства и товары медицинского назначения.
Отметим, что в марте боевики не пустили на оккупированный Донбасс грузовики с гуманитарной помощью от Красного Креста.
- В феврале Чехия отправила на Донбасс 46 тонн гуманитарной помощи.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-