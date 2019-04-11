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На Донбассе украинские военные дали отпор боевикам, потери уточняются

С начала суток боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает штаб ООС.

"С начала текущих суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил, из них четыре раза - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений с противотанковых ракетных комплексов, вооружению боевых машин пехоты, гранатометам различных систем, крупнокалиберным пулеметам и стрелковому оружию", - говорится в сообщении.

Во время обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил.

 

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