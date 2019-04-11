МВФ ожидает, что в 2019 году уровень госдолга Украины относительно ВВП снизится до 62%
Об этом говорится в приложении к новому выпуску Бюджетного вестника, который обнародовал Международный валютный фонд.
Отмечено, что в 2017 году оно составляло 71,9%, в 2018-м снизилось до 63,9%.
Согласно прогнозу, в 2020 году соотношение госдолга к ВВП будет на уровне 57,9%, в 2021-м - 53,8%, в 2022-м - 49,8%, в 2023-м - 46,2%, в 2024-м - 43,7%.
В абсолютном выражении совокупный госдолг вырастет. В МВФ прогнозируют, что в 2019 году он увеличится до 2,4 трл грн, в 2020-м - до 2,55 трл грн.
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Напомним, Министерство финансов Украины ставит цель к концу 2019 года уменьшить государственный долг по отношению к ВВП до 50,5% и за три года - до 41,4%.
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Украина ежегодно должна тратить на обслуживание государственного долга по $ 11 млрд или 8% валового внутреннего продукта.
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Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился относительно валового внутреннего продукта с 71,8% до 62,7%.
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Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2023 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины сократится до 53% внутреннего валового продукта.
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Ранее Кабмин планировал до 2020 года уменьшить государственный долг Украины до 49% ВВП. В конце августа 2018 года правительство Украины пересмотрело среднесрочную стратегию управления госдолгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного долга по отношению к ВВП.
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