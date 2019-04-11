МВФ ожидает, что в 2019 году уровень госдолга Украины относительно ВВП снизится до 62%

11 апреля, 2019, 12:28

Соотношение совокупного госдолга Украины к ВВП в 2019 году уменьшится до 62%

Об этом говорится в приложении к новому выпуску Бюджетного вестника, который обнародовал Международный валютный фонд.

Отмечено, что в 2017 году оно составляло 71,9%, в 2018-м снизилось до 63,9%.

Согласно прогнозу, в 2020 году соотношение госдолга к ВВП будет на уровне 57,9%, в 2021-м - 53,8%, в 2022-м - 49,8%, в 2023-м - 46,2%, в 2024-м - 43,7%.

В абсолютном выражении совокупный госдолг вырастет. В МВФ прогнозируют, что в 2019 году он увеличится до 2,4 трл грн, в 2020-м - до 2,55 трл грн.