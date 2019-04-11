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Мобильный оператор из Турции инвестирует в первый украинский электрокар

Турецкий мобильный оператор TurkCell заявил о планах инвестировать в создание украинского электромобиля

Об этом сообщил глава правления TurkCell Group Ахмет Акча на Turkcell Technology Summit 2019 Стамбуле, передает LIGA.net

TurkCell Group инвестирует в разработку первого украинского электрокара. Это произойдет не раньше 2022 года.

По словам Акча, в этом году в Турции будет выпущен первый прототип местного электрокара. Его официальные продажи стартуют с 2022 года.

"После старта продаж в Турции, TurkCell планирует выйти на украинский рынок и заняться разработкой украинского электрокара", - заявил Ахмет Акча.

В финансировании производства участвуют пять компаний: четыре турецкие и одна украинская. Заложенная сумма на выпуск турецкого электрокара составляет $ 3 млрд.

Компания TurkCell была основана в 1994 году. Главная специализация компании - сотовая связь. Компания предоставляет услуги в девяти странах, суммарное количество пользователь - более 68 млн человек.

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