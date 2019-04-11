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Меган Маркл хочет рожать дома, - СМИ

Герцогиня Сассекская Меган Маркл планирует родить своего первенца дома, тем самым пойти по пути королевы Елизаветы II, которая родила своих четырех детей в домашних условиях

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на близкое окружение королевской семьи.

Отмечается, что супруги Меган и Гарри не исключают возможность родов в больнице, поскольку герцогиня старше 35 лет, следовательно, подвержена повышенному риску преждевременных родов или необходимости эпидурального или кесарева сечения.

Подруга Меган рассказала, что герцогиня все еще практикует йогу ежедневно и плавает в течение своей беременности, находится в очень хорошем здоровье и не видит причин, по которым она не могла бы наслаждаться безопасными родами в коттедже

"Это ее выбор, но, очевидно, что он будет зависеть от дальнейших обстоятельств", - рассказал источник.

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