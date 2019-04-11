Лига Европы: где смотреть матчи 1/4 финала
11 апреля, 2019, 08:00
Сегодня состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы
В первом четвертьфинальном матче "Челси", который выбил в четвертьфинале киевское "Динамо", сыграет в гостях со "Славией". Обидчики донецкого "Шахтера" из немецкого "Айнтрахта" встретятся на выезде с португальской "Бенфикой".
В самом громком противостоянии дня английский "Арсенал" будет принимать итальянский "Наполи". В испанском "дерби" сыграют "Вильярреал" и "Валенсия".
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- 21 февраля другой представитель Украины - "Шахтер", проиграл немецкому "Айнтрахту" и также выбыл из турнира.
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