Лига Европы: где смотреть матчи 1/4 финала

11 апреля, 2019, 08:00

Сегодня состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы

В первом четвертьфинальном матче "Челси", который выбил в четвертьфинале киевское "Динамо", сыграет в гостях со "Славией". Обидчики донецкого "Шахтера" из немецкого "Айнтрахта" встретятся на выезде с португальской "Бенфикой".

В самом громком противостоянии дня английский "Арсенал" будет принимать итальянский "Наполи". В испанском "дерби" сыграют "Вильярреал" и "Валенсия".