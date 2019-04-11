Лечиться в Украину в прошлом году приехало 65 тыс. иностранцев

11 апреля, 2019, 11:38

В 2018 году около 65 тыс. иностранцев приехали лечиться в украинских клиниках

Об этом сообщила президент Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ) Виолетта Янишевская, пишет "Интерфакс-Украина".

"Можно говорить о том, что сейчас украинские клиники имеют технологии и инновации, благодаря чему и развивается въездной медтуризм, однако выездной медтуризм превышает въездной в разы", - сказала она.

По ее словам, из Украины в это же время на лечение выехало около 160 000 украинцев.

Лидерами выездного медицинского туризма из Украины являются Германия и Израиль. В тройку лидеров по количеству пациентов из Украины также входит Турция.

Глава УАМТ подчеркнула, что украинские клиники предлагают в основном более низкие цены, чем зарубежные. Вместе с тем в некоторых случаях лечение в Украине может обойтись дороже, чем в других странах.

"Например, наиболее распространенные онкологические хирургические операции в Турции будут дороже, чем в Украине. Между тем в Латвии, где есть кибер последнего поколения, стоимость пакетного предложения дешевле, чем в украинской клинике", - рассказала президент ассоциации.

Комментируя перспективы развития въездного медицинского туризма в Украине, президент УАМТ отметила, что сейчас в этом сегменте представлены преимущественно частные клиники.

"Государственные клиники пока не готовы для приема иностранных пациентов - у них не налажен сервис, перевод документации, логистика и другие факторы, необходимые для безопасного и комфортного пребывания иностранного пациента в другой стране", - пояснила Янишевская.

Глава УАМТ также обратила внимание на отсутствие в Украине национальной системы медицинского страхования, а также таких ее направлений, как страхование ответственности врачей, клиник, что препятствует развитию въездного медицинского туризма, а также работе украинских клиник с зарубежными страховыми компаниями.

"В большинстве развитых стран, где медицинский туризм развивается как одно из основных направлений экономики, например, в Израиле, Германии, Испании, Италии, обязательно страхуется ответственность врача от врачебной ошибки. В Украине же довольно часто клиники снимают с себя ответственность, прописывая в договорах: в случае проблем и негативных последствий для пациента клиника не несет за это ответственности", - пояснила эксперт УАМТ.

В то же время Янишевская отметила, что все больше украинских клиник, принимающих на лечение иностранных пациентов, разделяют ответственность с зарубежными страховыми компаниями, в которых данные пациенты застрахованы.