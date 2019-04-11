Китай предоставит Украине аварийно-спасательную технику на $ 30 млн

11 апреля, 2019, 14:40

11 апреля министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал Соглашение между правительством Украины и правительством Китая на получение бесплатной технико-экономической помощи в размере $ 29,7 млн

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отмечает пресс-служба, это самая большая сумма единовременной безвозмездной помощи Украине со стороны Китая за 27 лет независимости Украины.

Средства технико-экономической помощи Украине правительство Китая направит для оказания технической помощи в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд ГСЧС.

В течение 2019-2020 годов ГСЧС получит более 50 единиц оборудования и техники, в частности, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.

В Украину также направят специалистов для настройки работы и технического обслуживания предоставленного оборудования.

Подписанное соглашение также предусматривает предоставление оборудования для синхронного перевода и конференц-системы Минэкономразвития, а также реализацию других согласованных межправительственных проектов Украина-Китай.