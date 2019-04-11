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Kyiv not Kiev: аэропорты Казахстана начали правильно писать название столицы Украины


фото: village.com.ua
Казахские аэропорты городов Нур-Султан и Алматы изменили транслитерацию украинской столицы латиницей в соответствии с национальным стандартом

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Казахстане в Facebook.

"Международные аэропорты г.Нур-Султан и Алматы, а также казахстанский сайт продажи билетов" tickets.kz "присоединились к информационной кампании Министерства иностранных дел Украины / MFA of Ukraine #CorrectUA и теперь используют Kyiv в написании на английском языке названия столицы Украины на своих информационных табло и в поисковой системе сайта", - говорится в сообщении.

В посольстве Украины поблагодарили экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и аэропорт Алматы за сотрудничество.

Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште, Канаде, Литве и в Лондоне.

  • Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвало мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий, вместо советского образца.
  • С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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