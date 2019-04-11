Киевский Форум 2019. Вживую

11 апреля, 2019, 11:23

В Украине начался 12-й Киевский Форум. Канал Еспресо будет транслировать нынешнее мероприятие

Киевский Форум был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум является ежегодным мероприятием, дискуссией на высоком уровне по актуальным вопросам Черноморского региона и более широкой Европы.

Обсуждаемые во время КБФ вопросы касаются решения региональных конфликтов, экономической и энергетической безопасности.

Ежегодный КБФ превратился в ведущую региональную дискуссионную платформу и создает возможность для обмена взглядами на европейскую безопасность в атмосфере открытого и неформального диалога. Форум объединяет представителей правительств и независимых экспертов, представителей региональных и глобальных организаций, влиятельных интеллектуалов, политиков, представителей академического сообщества и журналистов.