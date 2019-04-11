Киевское метро закупит 50 новых вагонов за 50 млн евро
11 апреля, 2019, 14:33
Киевский городской совет принял решение, которое позволит пополнить парк подвижного состава метрополитена 50 новыми современными вагонами
За соответствующее решение проголосовал 61 депутатов Киевсовета, передает Укринформ.
В документе говорится о том, что планируется приобрести до 50 новых вагонов метро на общую сумму до 50 млн евро.
Средства на приобретение подвижного состава метрополитена в рамках соответствующего соглашения может предоставить Европейский банк реконструкции и развития.
Киевским метрополитеном перевезено в прошлом году почти 500 млн пассажиров.
Учитывая популярность этого вида транспорта, городу необходимы дополнительные вагоны, что позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт.
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