Киевское метро закупит 50 новых вагонов за 50 млн евро

11 апреля, 2019, 14:33

Киевский городской совет принял решение, которое позволит пополнить парк подвижного состава метрополитена 50 новыми современными вагонами

За соответствующее решение проголосовал 61 депутатов Киевсовета, передает Укринформ.

В документе говорится о том, что планируется приобрести до 50 новых вагонов метро на общую сумму до 50 млн евро.

Средства на приобретение подвижного состава метрополитена в рамках соответствующего соглашения может предоставить Европейский банк реконструкции и развития.

Киевским метрополитеном перевезено в прошлом году почти 500 млн пассажиров.

Учитывая популярность этого вида транспорта, городу необходимы дополнительные вагоны, что позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт.