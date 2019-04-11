Государственные шахты спасет повышение цены на уголь, - профсоюзы

11 апреля, 2019, 17:03

По мнению представителей шахтерских профсоюзов, ситуация в государственном угледобывающем комплексе приближается к катастрофической

Такой прогноз сделал глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, комментируя итоги круглого стола, прошедшего в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, пишут "Украинские новости".

"Если привязка украинского угля к низким ценам на Роттердамской бирже останется, то государственные шахты обанкротятся, десятки тысяч шахтеров останутся без работы", - завил Волынко.

По его мнению, формула "Роттердам+" несколько улучшила условия работы шахт, однако из-за высокой себестоимости украинского угля они все еще нуждаются в помощи со стороны государства.

"Если не повысить цену на уголь шахт, то шахты остановятся. Цена должна быть существенно выше", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции прошло заседание "круглого стола" на тему "Высокие тарифы как следствие коррупции и монополизации энергетики. Как предотвратить и кому отвечать?".

В круглом столе приняли участие народные депутаты, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, эксперты и руководители профсоюзных организаций.