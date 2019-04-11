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Google упрощает верификацию на смартфонах


фото: shavitech
Компания Google разрешила своим пользователям проходить двухэтапную верификацию на смартфонах с Android с помощью клавиши громкости

Об этом сообщает Engadget

Телефоны на Android, поддерживающие седьмую версию ОС и выше, можно использовать как физический ключ безопасности для подтверждения идентификации пользователя при входе в аккаунт Google в Chrome.

В частности, когда появится запрос на вход в систему, пользователю необходимо просто зажать клавишу громкости на телефоне. Это не единственный вариант для двухэтапной проверки, но он, очевидно, будет быстрее и удобнее, чем, скажем, использование физического ключа.

Сообщено, что пользователям придется сначала активировать ключ безопасности в устройстве посредством Bluetooth-соединения.

Он совместим с браузерами Chrome на устройствах с Chrome ОС, MacOS X и Windows 10.

Пользователям также нужно установить альтернативный метод двухэтапной проверки - например, получение кода SMS или использования программы Google Authenticator.

 
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