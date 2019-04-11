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Главного представителя террористов "ДНР" во Франции задержали за сутенерство, - росСМИ

Юбер Файяр
Французские правоохранители задержали в Марселе Юбера Файяр, который является главой так называемого "представительства" пророссийской террористической организации "ДНР"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По имеющимся данным, его уличили в сутенерстве.

"Сейчас он находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс", - рассказал источник.

По данным Службы безопасности Украины, летом 2017 года Файяр незаконно посещал оккупированные российскими гибридными войсками районы Донецкой области, где встречался с террористами "ДНР".

 

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