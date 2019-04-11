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Европа не должна питать иллюзий относительно агрессивного поведения РФ - министр обороны Литвы


фото: delfi
Россия продолжает свое агрессивное поведение и Европа "не должна иметь никаких иллюзий" относительно этого
Об этом заявил министр национальной обороны Литовской Республики Раймундас Кароблис во время Киевского форума безопасности, сообщает Укринформ.

"Очевидно, Россия продолжает свое агрессивное поведение, и мы не должны питать никакой иллюзии относительно нее. Она усиливает свои механизмы после аннексии Крыма, она настраивает свой потенциал", - отметил он.

Такое поведение, по мнению министра, говорит о том, что потенциал РФ "угрожает не только Украине, но и всей Европе". И свидетельством этого является, в частности, продолжение войны на востоке Украины и атаки в Керченском проливе.

"Мы должны продолжать свой солидарный подход к Украине, к тому, чтобы противостоять этим угрозам не только в Украине, но и во всей Европе", - отметил он.

Кароблис также отметил, что закрепление курса в ЕС и НАТО в Конституции Украины является свидетельством того, что Украина взяла на себя обязательства по стратегическом направлении "на все общие европейские ценности".

"Мы хотим выразить свою поддержку, это наша солидарность с вами. Ваша борьба за свободу - это наша борьба за свободу. Мы должны быть солидарны с вами и мы хотим вам эту солидарность передать от Литвы и всего Европейского Союза", - добавил Кароблис.

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