Европа не должна питать иллюзий относительно агрессивного поведения РФ - министр обороны Литвы

"Очевидно, Россия продолжает свое агрессивное поведение, и мы не должны питать никакой иллюзии относительно нее. Она усиливает свои механизмы после аннексии Крыма, она настраивает свой потенциал", - отметил он.

Такое поведение, по мнению министра, говорит о том, что потенциал РФ "угрожает не только Украине, но и всей Европе". И свидетельством этого является, в частности, продолжение войны на востоке Украины и атаки в Керченском проливе.

"Мы должны продолжать свой солидарный подход к Украине, к тому, чтобы противостоять этим угрозам не только в Украине, но и во всей Европе", - отметил он.

Кароблис также отметил, что закрепление курса в ЕС и НАТО в Конституции Украины является свидетельством того, что Украина взяла на себя обязательства по стратегическом направлении "на все общие европейские ценности".

"Мы хотим выразить свою поддержку, это наша солидарность с вами. Ваша борьба за свободу - это наша борьба за свободу. Мы должны быть солидарны с вами и мы хотим вам эту солидарность передать от Литвы и всего Европейского Союза", - добавил Кароблис.