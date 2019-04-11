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Эстония не пустила в свои воды российское судно, потому что на нем курсанты из Крыма


фото: err
Эстония запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета

Об этом сообщает эстонское издание ERR со ссылкой на МИД.

Отмечается, что учебное судно "Седов" не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма.

По оценке МИД, допуск судна в Эстонию противоречил бы политике непризнания аннексии Крыма.

"Эстония не признает незаконную аннексию Крыма и, по нашей оценке, выдача разрешения учебному судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма", - говорится в сообщении МИД.

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