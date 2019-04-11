Если победит Зеленский. Полторак ответил, останется ли в правительстве

11 апреля, 2019, 18:29

Об этом сообщает Громадское.

"Давайте пройдут выборы, и мы будем принимать решение. Я министр обороны сейчас в этом правительстве, время покажет. Я цивилизованный человек и я не держусь за свое место в одном правительстве", - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли угроза для внешней безопасности в случае победы Зеленского, глава Минобороны ответил:

"Я точно знаю, что есть риски, если РФ примет решение по осуществлению агрессии против Украины. Риски, конечно, есть. Потому что нам надо успеть провести экономические реформы, завершить реформу ВСУ, сделать реформу ВСУ необратимой, сформировать укомплектовать ВСУ, обеспечить современным оружием. Тогда будут минимизированы все угрозы, которые существуют", - сказал он.