Епифаний прокомментировал слухи о том, что АП заставляет священников агитировать за Порошенко

11 апреля, 2019, 15:31

Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во Львове на пресс-конференции, сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

"Мы за то, чтобы кампания была чистой в духе любви. У нас есть прихожане, которые поддерживают обоих кандидатов. И мы, как церковь, не имеем права указывать, за кого голосовать", - сообщил Епифаний.

В то же время он призвал голосовать взвешенно, по совести.

Также митрополит прокомментировал слова заместителя ВР Оксаны Сыроид, что якобы Администрация Президента заставляет священнослужителей ПЦУ агитировать за Порошенко.

"Меня неоднократно спрашивали, есть ли у меня номер телефона президента, общаюсь ли я с ним напрямую. Скажу честно: номера не имею и общаюсь с ним только официально. Мы практически не встречаемся и нам не дают указаний. И я не верю, что кому-то из владык звонили с АПУ и инструктировали ", - заверил Епифаний.

Он добавил, что, безусловно, Петр Порошенко много сделал для получения Украиной автокефалии, и Томос в том числе является его заслугой. Однако церковь не агитирует за одного из кандидатов и оставляет людям право голосовать так, как они хотят.