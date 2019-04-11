Экс-участник "Квартала" Манжосов говорит, что Зеленский не употреблял наркотики
Об этом Денис Манжосов заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Украинская правда.
Манжосов подтвердил, что знает Зеленского давно, говорится в сообщении.
На вопрос ведущего: "Видели ли Вы, слышали что-то такое, что Зеленский "потреблял"?"
"Я говорю вам, что это неправда. Ну, это глупость, высосанная из пальца", - отметил экс-кварталовец.
На уточняющий вопрос: "Вы никогда не видели, чтобы он курил, кололся и так далее, и вы это считаете ложью?"
"Это - неправда", - подчеркнул коллега шоумена.
"Не кажется ли Вам, что постановки таких вопросов в современных дебатах, в таких больших программах просто неуместны? Они являются необоснованными, неоправданными. Это вопросы, которые работают исключительно в фарс, на привлечение внимания, на то же шоу", - отметил Манжосов в ответ.
Ведущий парировал, что Зеленский избрал тактику не отвечать - а обществу важно знать правду, ведь если шоумен победит на выборах, он будет управлять страной. Поэтому важный вывод врачей и свидетельства близких к Зеленскому людей.
Манжосов в ответ согласился с певцом Святославом Вакарчуком: "Давайте создавать не формы, а суть". "То, что мы сегодня обсуждаем, это не суть", - добавил он.
- Напомним, 11 апреля соучредитель Студии "Квартал-95" Денис Манжосов отменил пресс-конференцию, которую объявил ранее и на которой должен был рассказать о своих отношениях с Владимиром Зеленским.
- Экс-актер Студии "Квартал-95" Денис Манжосов бежал со своей пресс-конференции якобы из-за угрозы: "все утро звонят, пишут, угрожают".
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