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Экс-советнику Обамы грозят обвинения за работу на Януковича, - NYT


фото: flipboard
Юридическому советнику в администрации президента Барака Обамы Грегори Крейгу в ближайшее время могут быть предъявлены обвинения в связи с его деловыми отношениями с правительством экс-президента Украины Виктора Януковича

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на адвокатов Крейга.

Деятельность Крейга в Украине вызвала интерес спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках его расследования о "российском следе" в президентской кампании США 2016 года.

Отмечается, что возможные обвинения против Крейга касаются его лоббистской работы, которую он выполнял в 2012 году для Януковича. По американскому закону о регистрации иностранных агентов (FARA) любое лицо, выполняющее лоббистскую работу для иностранных клиентов, должно зарегистрироваться как иностранный агент. Во время своей работы для Януковича Крейг был партнером в адвокатской конторе Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Крейг покинул Skadden в прошлом году, в январе Skadden заплатил 4,6 миллиона долларов штрафа в рамках соглашения с генеральной прокуратурой США, чтобы избежать уголовного преследования за нарушение закона о регистрации иностранных агентов.

Нарушение FARA преследовались редко до тех пор, пока Роберт Мюллер не предъявил обвинения экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту за его лоббистскую работу в Украине и неуплату налогов на заработанные там деньги. В свое время именно Манафорт связал Крейга с Януковичем.

Крейг станет первым лицом, связанным с Демократической партией, которой будет предъявлено обвинение по делу, связанному с расследованием Мюллера.

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