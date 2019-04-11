Экс-нардепа Крючкова экстрадируют в Украину, - СМИ
11 апреля, 2019, 17:13
Бывшего нардепа Дмитрия Крючкова 15 апреля экстрадируют в Украину
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Так, ориентировочно экс-парламентарий должен прибыть в аэропорт "Борисполь" 15 апреля.
"На следующей неделе (экстрадируют, - ред.). Якобы в понедельник (15 апреля) прибудет в "Борисполь". По крайней мере, так запланировано", - рассказал собеседник.
- Напомним, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL" в передаче, вышедшей вечером 28 марта, утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через управляемую им компанию "энергосети" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.
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