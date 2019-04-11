Экс-нардепа Крючкова экстрадируют в Украину, - СМИ

11 апреля, 2019, 17:13

Бывшего нардепа Дмитрия Крючкова 15 апреля экстрадируют в Украину

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Так, ориентировочно экс-парламентарий должен прибыть в аэропорт "Борисполь" 15 апреля.

"На следующей неделе (экстрадируют, - ред.). Якобы в понедельник (15 апреля) прибудет в "Борисполь". По крайней мере, так запланировано", - рассказал собеседник.