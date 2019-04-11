Двое российских силовиков попросили политического убежища в Украине

11 апреля, 2019, 09:48

Два сотрудника органов внутренних дел РФ обратились к Украине за предоставлением политического убежища

Об этом сообщает в Fаcebook пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Эти граждане являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию преступности. Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало сокрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью", - говорится в сообщении.

По словам россиян, в РФ их преследуют влиятельные лица за попытку противодействовать распространению наркотиков в аптеках на участке их ответственности. Россияне заявили, что обнаружили преступную группировку по распространению наркотиков, которая имеет четкую и разветвленную систему связей среди российских государственных чиновников разного уровня.

Также российские полицейские сообщили, что служба внутренней безопасности МВД РФ сфабриковала против них заказное уголовное дело, которое расследует Следственный комитетом России.

Полицейские объяснили, что не надеялись на справедливое расследование из-за заказа "сверху", поэтому решили бежать в Украину. Они также отметили, что друзья сообщили им о реальной угрозе их свободе, здоровью и жизни.

Сейчас приведенная россиянами информация проверяется.