Дебаты существенно не повлияют на электоральную поддержку кандидатов в президенты, - социологи

11 апреля, 2019, 17:32

Проведение дебатов перед вторым туром выборов президента Украины не окажет значительного влияния на рейтинги кандидатов на пост главы государства, поскольку и у Владимира Зеленского, и у Петра Порошенко есть определенное ядро избирателей, которые готовы простить им любые ошибки

Об этом заявили представители социологической группы "Рейтинг" во время пресс-конференции 11 апреля в информационном агентстве "Интерфакс-Украина", посвященной электоральным настроениям украинцев, пишет " 24-й ".

"Украинцы заинтересованы в дебатах. Но особых изменений в уровне поддержки того или иного кандидата благодаря дебатам я бы не предусматривал. Если треть голосов Петра Порошенко - это голоса "против Путина", а не "за Петра Порошенко", что бы ни говорил Порошенко, это все равно голос "против Путина". Если абсолютное большинство украинцев хотят перемен - перемен в стране, изменения политиков, собственного материального положения - то они будут голосовать за изменения, независимо от того, что скажет Зеленский на дебатах", - заявил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

В то же время социологи сомневаются, что действующему президенту удастся переломить ситуацию и одержать победу во втором туре. Сейчас за него готовы проголосовать 29% тех, кто определился с выбором и пойдет на участки, тогда как за Владимира Зеленского - 71%.

Преодолеть такой разрыв сложно. Зона возрастания Владимира Зеленского намного шире, поскольку он не ограничивал себя определенными идеологическими марками и потенциал у него и в первом туре, и во втором туре значительно выше, - отметил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

Социологи также подчеркивают, что динамика рейтингов обоих кандидатов с прошлого года свидетельствует о том, что поддержка Зеленского все время растет, а поддержка Петра Порошенко находится примерно на одном уровне. Кроме того, в настоящее время Зеленский лидирует во всех возрастных группах, даже в самой старшей.

Также эксперты отметили, что избиратели Владимира Зеленского практически абсолютно уверены в победе своего кандидата. Зато среди избирателей Петра Порошенко половина убеждены, что он останется на посту, а четверть верят в победу Зеленского.

Напомним, по данным опроса, проведенного группой "Рейтинг", во втором туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского готовы проголосовать 71% тех, кто намерен пойти на участки и определился с выбором. Петра Порошенко поддерживает 29% граждан. В победу Зеленского верит 61%, в победу Порошенко - 17% респондентов.