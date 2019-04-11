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Чиновник, получивший ценный подарок от Суркиса, оставил должности в УЕФА и ФИФА


фото: Shz.de
Экс-глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель также лишился своих постов в ФИФА и УЕФА

Об этом сообщает Welt.

По данным издания, Гриндель в дополнение к своему доходу с июля 2016 по июль 2017 получил еще 78 тыс. евро, не задекларировал. Также футбольный чиновник не проинформировал руководство DFB о дорогих часах, подаренных ему в 2017 году экс-главой ФФУ Григорием Суркисом.

"В письме к президенту УЕФА Александеру Чеферину я объявил о своей отставке с должности вице-президента УЕФА и члена совета ФИФА. Публичная отчетность потеряла все границы. Запоздалое объявление о том, что я принял подарок, вызвало предположение, что я нарушил правила. Но я настоятельно подчеркиваю, что у меня не было никакого конфликта интересов... С моей стороны было непонятной безопасностью не сказать об этом подарке сразу. За это я несу ответственность на национальном и международном уровне", - заявил Гриндель.

  • Напомним, в апреле из-за обвинений в коррупции Райнхард Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза (DFB). Одной из причин отставки стал подарок вице-президента УЕФА Григория Суркиса.
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