Чиновник, получивший ценный подарок от Суркиса, оставил должности в УЕФА и ФИФА
Об этом сообщает Welt.
По данным издания, Гриндель в дополнение к своему доходу с июля 2016 по июль 2017 получил еще 78 тыс. евро, не задекларировал. Также футбольный чиновник не проинформировал руководство DFB о дорогих часах, подаренных ему в 2017 году экс-главой ФФУ Григорием Суркисом.
"В письме к президенту УЕФА Александеру Чеферину я объявил о своей отставке с должности вице-президента УЕФА и члена совета ФИФА. Публичная отчетность потеряла все границы. Запоздалое объявление о том, что я принял подарок, вызвало предположение, что я нарушил правила. Но я настоятельно подчеркиваю, что у меня не было никакого конфликта интересов... С моей стороны было непонятной безопасностью не сказать об этом подарке сразу. За это я несу ответственность на национальном и международном уровне", - заявил Гриндель.
- Напомним, в апреле из-за обвинений в коррупции Райнхард Гриндель покинул пост президента Немецкого футбольного союза (DFB). Одной из причин отставки стал подарок вице-президента УЕФА Григория Суркиса.
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