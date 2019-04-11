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Беларусь планирует закрыть нефтепровод из России

Беларусь хочет приостановить транзит нефти через северный участок трубопровода Дружба для проведения ремонтных работ

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, передает БЕЛТА.

По его словам, Минск пытался решить проблему самостоятельно, не закрывая определенные участки нефтепровода, но ситуация сейчас требует более радикальных мер.

"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть [транспортировки ими]", - сказал вице-премьер Беларуси.

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