Беларусь планирует закрыть нефтепровод из России

11 апреля, 2019, 22:50

Беларусь хочет приостановить транзит нефти через северный участок трубопровода Дружба для проведения ремонтных работ

Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, передает БЕЛТА.

По его словам, Минск пытался решить проблему самостоятельно, не закрывая определенные участки нефтепровода, но ситуация сейчас требует более радикальных мер.

"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть [транспортировки ими]", - сказал вице-премьер Беларуси.