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Арсений Яценюк: В Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО. Мы должны стать частью общей противоракетной и противовоздушной обороны


фото: http://nfront.org.ua
Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина должна получить реальное оборонительное вооружение от стран-членов

"Мы стоим на передовой. Наши мужчины и женщины в военной форме доказали, что они непокорённы. Помогите 42-миллионному государству доказать всему миру, что демократия - это не слова, Запад - это союзник, а Путин и Россия - агрессор. В этой борьбе каждый из демократического мира должен стоять вместе с Украиной и каждым украинцем", - обратился лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк к партнерам с НАТО во время 12-го Киевского форума 11 апреля.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина должна получить реальное оборонительное вооружение от стран-членов Альянса. Он обратился к НАТО: "Не бойтесь, мы защищаем вас, а вы этим защищаете себя. Дайте нам возможность защитить свою свободу, свое государство, свою страну".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Альянс должен включить Украину в коллективную систему безопасности: "Первый этап - на территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран-членов НАТО".

"Это и совместные учения, это и общее взаимодействие, и четкий военный и политический и дипломатический сигнал, что Украина идет по пути к членству в НАТО", - пояснил он.

"Нам необходимо, чтобы Украина стала частью общей противоракетной и противовоздушной обороны. Мы будем так же защищать ваши границы. И дайте возможность защититься нам", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Другой гарантии безопасности для Украины, чем членство Украины в НАТО, просто не существует, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Мы сделаем НАТО сильнее. Мы сделаем Европу безопасной. А вы, наши западные друзья и партнеры, только усилите этим Альянс и собственную безопасность".

Арсений Яценюк отметил, что он "категорический противник любых дискуссий о том, что Альянс сегодня нуждается в новой форме, Альянс вообще необходимо отправить в прошлое, и какая-то странная история о формировании европейской армии, без НАТО способна защитить Европу": "Это фикция. Это словоблудие".

"Альтернативы НАТО нет. Не существует альтернативы сильной взаимосвязи между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. И не просто взаимосвязи, а мощного партнерства, которое Европа и США всегда демонстрировали и во время, и после Второй мировой войны ", - подчеркнул он.

"Чем сильнее вы - тем сильнее мы. Поэтому давайте будем вместе сильными. А для этого надо принимать ответственные политические решения", - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что в 2008 году как Глава парламента он с тогдашним Президентом и Премьер-министром подписывал обращение к НАТО о предоставлении Украине плана действий по членству: "Прошло 11 лет . Обращение есть - плана нет".

Арсений Яценюк обратился к странам-членам Альянса: "Проявите свободу. Проявите решительность. Продемонстрируйте всему миру, что мы вместе. И эта демонстрация - предоставить Украине план действий по членству в НАТО. Чтобы еще одна страна - мощная, сильная, которая доказала, что умеет бороться, - стала членом сильного военно-политического альянса, который защищает демократию и свободы. Не бойтесь".

В этом году Киевский Форум, проходящий 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников - более 1000 Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Программа Форума и список спикеров - на сайте http://ksf.openukraine.org/ua.

Дополнительная информация в соцсетях на страницах Kyiv Security Forum:

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