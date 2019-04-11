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Арсений Яценюк: Перед политиками сейчас стоят совершенно новые вызовы. Я - за восстановление политического лидерства в противовес популизму


фото: nfront.org.ua
Арсений Яценюк подчеркнул, что 2019-й - это год вызовов и выбора

"Системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Я - за восстановление политического лидерства. Я - за формулировки и за защиту позиции. За то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний"  - заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, открывая 12-й Киевский Форум.

Арсений Яценюк подчеркнул, что 2019-й - это год вызовов и выбора: "В Украине проходят выборы Президента страны. И мы ожидаем, что во втором туре будет объявлен победитель, и эти выборы будут такие же демократические, как и в первом туре".

Кроме того, после осенних выборов в Верховную Раду Украины в парламенте будет новая коалиция, будет формироваться Кабинет Министров: "Выборы в парламент не менее важны, чем выборы Президента Украины".

Также вскоре пройдут выборы в Европейский парламент, после чего будет сформировано новое большинство и назначена новая Европейская комиссия, "что будет иметь непосредственное влияние и на Украину в том числе".

Арсений Яценюк подчеркнул, что при современных политических процессах можно уже сделать несколько выводов: "Считаю, что системные политики не нашли на данном этапе ответа на изменение системы. Мы не готовы к этим новым вызовам. Мы должны откровенно признать, что такая неготовность, когда мы идем на шаг позади изменений в мире, новых технологий, новых подходов, - приводит к существенным изменениям не только политического, но и идеологического ландшафта".

Надо сделать выводы и со столетней истории, ведь именно в этом году - век Соборности Украины: "Украина была объединена, но в результате разъединения внутри государства, отсутствия политической воли, российской агрессии против тогдашней Украины и неопределенности Запада Украина потеряла свою государственность. В результате российский большевизм сформировал империю зла, начала репрессии и диктатуру. Империя зла так же провоцировала противостояние в мире и Вторую мировую войну, где Сталин и Гитлер подписывали тайные пакты и меморандумы ".

"Вывод - надо уметь занимать политическое лидерство. Надо уметь говорить неприятные вещи. Надо иметь позицию и научиться ее защищать эту позицию. Надо иметь ценности. Никогда нельзя следовать тому, что хотят услышать. Всегда надо следовать тому, во что ты веришь и что хочешь достичь. И найти в себе силы убедить. Так, в новой форме, новыми методами, новыми технологиями, - но с внутренними убеждениями, внутренней свободой и внутренней силой ".

Фото: Пресс-служба "Народного фронта"

Перед государством стоят те же вызовы, которые стояли сто лет назад: "А перед нами как перед политиками стоят совершенно новые вызовы", - подчеркнул он.

"Или мы пойдем в волну популизма и демагогии, или мы будем стоять на своих ценностях и будем знать и уметь, как убедить граждан в правильности этого выбора. Это сложный, но правильный путь", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Я - за восстановление политического лидерства. Я - за формулировки и за защиту позиции. Я за то, чтобы в своей борьбе доказывать свою правоту. А не идти по пути популизма и сладких обещаний", - сказал Арсений Яценюк.

В этом году Киевский Форум, проходящий 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников - более 1000 Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Программа Форума и список спикеров - на сайте http://ksf.openukraine.org/ua.

Дополнительная информация в соцсетях на страницах Kyiv Security Forum:

Facebook - @Kyiv Security Forum

Twitter - @Kyiv Security Forum

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