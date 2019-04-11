Арсений Яценюк: Ответ на экономические вызовы - интеграция Украины в ЕС, инвестиции в человеческий капитал и промышленность
На этом сделал акцент лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк во время 12-го Киевского форума по безопасноси 11 апреля.
Арсений Яценюк отметил, что несмотря на войну, потерю 7% территории и 20% экономики - в Украине наблюдаем положительный рост экономики и уменьшение инфляции: "Но как тело нуждается в крови, так экономика нуждается в деньгах, доступе к рынку капиталов и инвестиций".
"Для того чтобы Украина была конкурентноспособной, государство не может себе позволить занимать на внешних рынках под 10% годовых. За сколько тогда будет занимать бизнес? Как можно конкурировать с мировой экономикой, когда предприятие в ЕС получает кредит под 2-3% годовых, а предприятие в Украине получает кредит в гривне под 20% годовых? Как эту конкуренцию можно преодолеть? ", - пояснил он.
Экономической и политической стабильности трудно достичь, когда 30% бюджета идет на выплату внешних долгов, подчеркнул лидер "Народного фронта": "А для того чтобы перекредитоваться, нужно еще заплатить 10% по новым ставкам".
Ответ на базовые экономические вызовы, убежден Арсений Яценюк, - интеграция Украины в ЕС. "Нам необходим доступ к дешевому капиталу с длинной продолжительностью. Нам необходимы инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал, промышленность. Потому что это и есть фундамент экономического роста страны ".
Так же, если в Украине не будет рынка капитала и фондового рынка - мы не будем в состоянии сформировать негосударственное пенсионное страхование: "Куда тогда вкладывать эти деньги, которые люди будут откладывать себе на пенсию?".
Арсений Яценюк обратился к европейским партнерам: "Если объявляется приватизация, как была, например, по пакетам облэнерго или Одесскому припортовому заводу, - приходите, рискуйте и покупайте. У вас есть все для этого возможности ".
"Если вы зайдете в украинскую экономику и принесете сюда свои лучшие правила, то это и будет еще одним сильным толчком для реформ. Не только с точки зрения высокого политикума, а с точки зрения в первую очередь бизнеса, людей, которые умеют создавать и хотят успеха ", - сказал Арсений Яценюк.
Прозрачная экономическая политика государства является одной из важнейших предпосылок в борьбе с коррупцией: "Это дерегуляция, которая была уже частично проведена, прозрачность правил и прозрачность приватизации, уменьшение государственного давления, новая форма работы государственной фискальной службы и таможни". "Это уменьшение возможности для коррупции", - добавил Арсений Яценюк.
В этом году Киевский Форум по безопасности, который проходит 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников - более 1000. Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.
Киевский Форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.
Программа Форума и список спикеров - на сайте http://ksf.openukraine.org/ua.
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