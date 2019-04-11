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Арсений Яценюк о "Северном потоке-2": ЕС должен продемонстрировать, что энергетическая безопасность Европы и Украины не менее важна, чем военная


фото: nfront.org.ua
Необходимо единство Европейского Союза и Украины в вопросе энергетики

"Необходимо единство Европейского Союза и Украины в вопросе энергетики. Причудливые гарантии того, что Украина останется государством-транзитером после строительства "Северного потока-2", не соответствуют действительности", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк во время 12-го Киевского форума по безопасности 11 апреля.

Если "Северный поток-2" будет построен, подчеркнул лидер "Народного фронта", - Украина будет лишена транзита, если "Нордстрим-2" будет построен, Европа будет еще больше зависима от российского газа.

"Кто бы нам что ни рассказывал, что мы подпишем меморандум или договор и получим гарантии транзита, - так мы уже подписали Будапештский меморандум, мы уже получили гарантии. Может, хватит?", - сказал он.

"Европа должна общей позицией продемонстрировать, что энергетическая безопасность Европы и Украины не менее важна, чем военная, военная и политическая безопасность", - подчеркнул Арсений Яценюк.

В этом году Киевский форум по безопасности, проходящий 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников - более 1000 Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Программа Форума и список спикеров - на сайте http://ksf.openukraine.org/ua.

Дополнительная информация в соцсетях на страницах Kyiv Security Forum:

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