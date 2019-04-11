Арсений Яценюк назвал красные линии для победителя президентских выборов

11 апреля, 2019, 13:32

Кто бы ни стал президентом, его цели должны совпадать с целями, которые поставил украинский народ: независимость, членство в ЕС и НАТО, справедливость, экономический успех Украины

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк, открывая 12-й Киевский Форум, пишет пресс-служба партии.

Арсений Яценюк подчеркнул, что демократичность выборов Президента Украины - это не просто выбор украинского народа, "это еще и подтверждение того, что Украина на самом деле является европейским демократическим государством": "Это стандарт высокого качества и настоящей демократии".

"Мы достойно прошли первый тур выборов Президента Украины. Мы ожидаем, что будет объявлен новый победитель во втором туре. Кто бы ни стал Президентом Украины, перед ним предстанут невероятные вызовы", - сказал лидер "Народного фронта".

"Тот, кто проиграет, должен поддержать нового Президента - в том случае, если цели нового Президента совпадают с теми целями, которые поставил украинский народ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Относительно этих целей он отметил несколько реперных точек: "Это реперные точки не политические. Они те, которые народ Украины выстрадал. Это реперные точки и ценности, за которые народ Украины борется".

"Первое - это независимость и территориальная целостность украинского государства, это ее защиту и оборона. Второе - это членство Украины в Европейском Союзе и НАТО ", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Третье, по его убеждению - "это справедливость в нашем государстве": "Две украинские революции были связаны с тем, что было наступление на ключевые права и свободы человека и гражданина, на наши чувства достоинства и справедливости".

Четвертое, по его словам, - это "экономический успех Украины и каждого украинского".

Попытки нарушить эти принципы, подчеркнул Арсений Яценюк, - "это красные линии, которые мы никогда никому не дадим перейти".

В этом году Киевский Форум, проходящий 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников - более 1000. Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Программа Форума и список спикеров - на сайте http://ksf.openukraine.org/ua.

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