Арсений Яценюк: Наш девиз - Never never give up. И мы достигнем успеха

11 апреля, 2019, 17:42

Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО. Осознаю все вызовы, но не сойду с этого пути. Народ Украины продемонстрировал свою волю. У нас есть сила, уверенность, вера, ум и идея. А это значит, что мы достигнем успеха

Об этом сказал лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк во время 12-го Киевского форума по безопасности 11 апреля.

"Осознаю все вызовы. Это не первый вызов и не последний, и это не первый год этих вызовов. Я не сойду с этого пути. Трудности нас делают сильнее. Трудности нас делают более сплоченными. Трудности демонстрируют настоящую политическую волю".

"Народ Украины продемонстрировал свою волю", - подчеркнул он.

Именно поэтому 12-й Киевский Форум по безопасности, как отметил Арсений Яценюк, "посвящен украинским мужчинам и женщинам, которые с оружием в руках воюют с сильнейшей армией Европы - Россией, защитили Украину, защитили ее независимость и каждого нашего гражданина": "Они большие люди ".

Этот Форум посвящается также "нашим друзьям из Европейского Союза и из США": "Тем, кто продвигает в мире демократию. Кто знает, что такое свобода и ценности. Кто умеет за нее бороться. И тем, кто помогает нам".

"Посвящаем этот Форум неутомимому борцу и нашему большому другу - покойному сенатору Джону Маккейну, который вместе с украинским народом боролся за нашу свободу", - сказал он.

"Наш лозунг является неизменным. Never never give up (Никогда не здавайся.- ред.). И мы никогда не сойдем с этого пути. У нас есть сила, уверенность, вера, ум и идея. А это значит, мы достигнем успеха ", - сказал Арсений Яценюк.

В этом году Киевский Форум по безопасности, который проходит 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников - более 1000. Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум по безопасности основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

Программа Форума и список спикеров - на сайте http://ksf.openukraine.org/ua.

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