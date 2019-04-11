41 кг амфетамина, 57 кг марихуаны и 3,2 кг метадона: пограничники разоблачили канал сбыта наркотиков
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян в Facebook.
Отмечается, что толчком для начала расследования стала смерть вследствие употребления психотропных веществ одного из военнослужащих Белгород-Днестровского пограничного отряда.
Один из главных очагов преступной организации находился в Одесской области.
10 апреля при проведении масштабной спецоперации правоохранители провели ряд задержаний лиц, причастных к изготовлению и сбыту наркотических веществ в г. Одесса и области, а также обыски по месту жительства фигурантов уголовного производства и в местах возможного хранения наркотиков.
Всего в ходе спецоперации изъяли:
- более тонны прекурсоров;
- почти тысячу таблеток экстази;
- 57 килограммов марихуаны;
- 41 килограмм амфетамина;
- 3,2 килограмма метадона;
- почти 100 граммов кокаина;
- кусты конопли.
Также изъяли банковские карты, мобильные телефоны и оргтехнику, оружие, патроны, боевую гранату, наличные в разной валюте, эквивалентом в 3,5 миллиона гривен.
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