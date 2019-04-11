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41 кг амфетамина, 57 кг марихуаны и 3,2 кг метадона: пограничники разоблачили канал сбыта наркотиков


фото: dpsu.gov.ua
Правоохранители задержали 32 фигурантов организации, которая изготовляла и распространяла наркотические вещества, в частности среди военнослужащих

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян в Facebook.

Отмечается, что толчком для начала расследования стала смерть вследствие употребления психотропных веществ одного из военнослужащих Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Один из главных очагов преступной организации находился в Одесской области.

10 апреля при проведении масштабной спецоперации правоохранители провели ряд задержаний лиц, причастных к изготовлению и сбыту наркотических веществ в г. Одесса и области, а также обыски по месту жительства фигурантов уголовного производства и в местах возможного хранения наркотиков.

Всего в ходе спецоперации изъяли:

  • более тонны прекурсоров;
  • почти тысячу таблеток экстази;
  • 57 килограммов марихуаны;
  • 41 килограмм амфетамина;
  • 3,2 килограмма метадона;
  • почти 100 граммов кокаина;
  • кусты конопли.

Также изъяли банковские карты, мобильные телефоны и оргтехнику, оружие, патроны, боевую гранату, наличные в разной валюте, эквивалентом в 3,5 миллиона гривен.

 

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