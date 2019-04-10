Знаменитый игрок НБА не сдержал слез, объявляя о завершении карьеры

10 апреля, 2019, 12:05

Немецкий баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Дирк Новицки объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает Bleacher Report.

Новицки провел свой последний домашний матч за "Маверикс" против "Финикса" (120: 109).

После окончания игры 40-летний немец, который проводит свой рекордный 21-й сезон в клубе, объявил о завершении карьеры и не сдержал слез. .

За 21 сезон в "Далласе" Новицки 14 раз избирался на "Матч всех звезд", 12 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, получил звание лучшего игрока сезона в 2007 году, а также становился чемпионом НБА и MVP финальной серии в 2011 году.

Dirk closes the door on his storybook career with the Mavericks pic.twitter.com/vjjnKtbHre - Bleacher Report (@BleacherReport) 10 апреля 2019