Знаменитый игрок НБА не сдержал слез, объявляя о завершении карьеры
10 апреля, 2019, 12:05
Немецкий баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Дирк Новицки объявил о завершении карьеры
Об этом сообщает Bleacher Report.
Новицки провел свой последний домашний матч за "Маверикс" против "Финикса" (120: 109).
После окончания игры 40-летний немец, который проводит свой рекордный 21-й сезон в клубе, объявил о завершении карьеры и не сдержал слез. .
За 21 сезон в "Далласе" Новицки 14 раз избирался на "Матч всех звезд", 12 раз попадал в символическую сборную по итогам сезона, получил звание лучшего игрока сезона в 2007 году, а также становился чемпионом НБА и MVP финальной серии в 2011 году.
Dirk closes the door on his storybook career with the Mavericks pic.twitter.com/vjjnKtbHre- Bleacher Report (@BleacherReport) 10 апреля 2019
- Напомним, 8 апреля центровой "Атланты" Алексей Лень установил рекорд результативности для Украинской в Национальной баскетбольной ассоциации.
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