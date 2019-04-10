Женщина узнала, что ее муж - отец 47 детей, и подала на развод

10 апреля, 2019, 11:43

Пользовательница сайта Reddit с ником fedupwife1234 пожаловалась на своего мужа, который оказался отцом 47 детей от других женщин

Она рассказала в посте, что человек много лет занимался донорством спермы, пишет Metro.

По словам женщины, они прожили в браке с мужем восемь лет. За это время они завели одного ребенка. Пользовательница знала о том, что ее любимый был донором спермы с самого начала их отношений. Она никогда не спрашивала, сколько детей появилось на свет благодаря его генетического материала, но считала, что их "не более двух".

За несколько дней до публикации поста женщина поинтересовалась у мужа, сколько детей от него родилось. Тот ответил, что, согласно базе данных банков спермы, он стал отцом 47 детей.

"Я не ожидала, что их так много. Очевидно, я допустила ошибку, не спросив этого раньше. Я буквально сказала ему" мне плевать "и" я не хочу этого знать ", поэтому не могу его винить ... Но 47 .. . Господи! »- написала она.

Больше всего женщину беспокоит, что им, возможно, придется помогать всем потомкам человека в старости. Все 47 детей получат право узнать имя и контактные данные отца, когда им исполнится 18 лет. Она добавила, что не может выбросить это из головы и хочет расстаться.

Комментаторы по-разному отнеслись к проблеме женщины. Одни отметили, что человек просто "помог другим людям создать семью" и обвинили пользовательница в том, что она не выяснила все сразу. Другие посочувствовали ей и написали, что хотя человек и не занимался сексом с матерями этих детей, он может почувствовать ответственность за всех детей и им всем придется помогать в ущерб собственной семье.