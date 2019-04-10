За 5 лет себестоимость солнечной энергии снизилась в пять раз, - эксперт
Такие данные приводит ведущий инженер, сотрудник Института возобновляемой энергетики НАН Украины Мухуб Бенменни, сообщает Укринформ .
"Если взять 5 лет назад, то себестоимость 1 кВт мощности солнечной станции составляла около $ 4 тыс. Сейчас это обходится в $ 600-800. Такой спад цен объясняется тем, что технологии развиваются, а конкуренция в производственном направлении растет", - объясняет специалист.
Он считает, что солнечная энергия выгодна среди возобновляемых источников еще и потому, что она проста в эксплуатации.
"Солнечная энергия очень проста в эксплуатации. Она не требует каких-то дополнительных исследований перед установкой. Солнце есть повсюду в открытой среде. Солнечные модули не требуют никакой механики, в отличие от других источников энергии", - говорит Бенменни.
По его мнению, также очень важно, что солнечная энергия никак не вредит окружающей среде и производится в течение года независимо от погодных условий.
"Солнечные панели можно ставить везде, независимо от региона, а солнечные батареи работают и производят энергию даже тогда, когда мы не видим солнца, и зимой тоже", - отмечает он.
Через пасмурную погоду мощность солнечных станций значительно ниже. Но это проблема всех возобновляемых источников энергии, которые зависят от природных факторов. Выходом является аккумулирование "зеленой" энергии, сейчас очень дорого, и это лишь вопрос времени - убежден эксперт.
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Напомним, если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018 уже насчитывается около 7,5 тыс. таких домохозяйств . Из них 4,5 тыс. семей перешли на солнечные панели в 2018 году.
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В первом квартале 2019 году в Украине ввели в эксплуатацию 861,1 МВт новых станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) - на 16% больше, чем за весь 2018 год.
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